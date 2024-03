Hanna-Prozess: Neun Jahre Haft für Angeklagten

Im Indizienprozess um den Tod der Studentin Hanna hat das Landgericht Traunstein am Dienstag den angeklagten jungen Mann zu neun Jahren Haft verurteilt.

Richterin: "Es handelte sich nicht um einen Unfall"

Nach Auffassung der Jugendkammer hat der damals 20-Jährige die junge Frau am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 auf ihrem Heimweg von dem Club "Eiskeller" in Aschau im Chiemgau aus sexuellen Motiven verfolgt, von hinten angegriffen und dann schwer verletzt in den nahen Bärbach geworfen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Mordes verurteilt. "Es handelte sich nicht um einen Unfall", sagte die Vorsitzende Richterin.

Laut Obduktion ertrank die 23-Jährige. Weil der Angeklagte zur Tatzeit noch 20 Jahre alt war und ihm Gutachter Reifeverzögerung attestierten, verhängte das Gericht eine Jugendstrafe.

Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung lagen weit auseinander

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten neuneinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Mordes verlangt, die Verteidigung sah auch nach mehr als 30 Verhandlungstagen keine Beweise für die Schuld ihres Mandanten und hatte einen Freispruch gefordert.

Hannas Eltern hatten als Nebenkläger an dem Verfahren teilgenommen. Immer wieder kämpfte die Mutter mit den Tränen. Für die Eltern stelle sich "tausendfach die Frage: warum?", sagte deren Anwalt Walter Holderle in seinem Plädoyer. Diese Frage sei in dem Prozess "bedauerlicherweise unbeantwortet" geblieben. Die Frage, wer ihre Tochter umbrachte, sei hingegen ganz klar beantwortet worden. Er hatte sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu einer Verurteilung des Angeklagten zu neuneinhalb Jahren Haft angeschlossen.

Angeklagter verzichtete auf sein letztes Wort

Die junge Frau aus dem oberbayerischen Aschau im Chiemgau hatte in der Nacht zum 3. Oktober 2022 in dem Club "Eiskeller" gefeiert und war am nächsten Tag tot in der Prien gefunden worden. Eine Sonderkommission ermittelte unter Hochdruck, Hunderte Zeugen wurden befragt. Schließlich wurde unter Mordverdacht ein junger Mann verhaftet, der in der Nacht in der Nähe des Clubs gejoggt war.

Der im Oktober 2023 gestartete Indizienprozess hatte sich schwierig gestaltet. Nicht zuletzt wegen vieler Beweisanträge hatte sich das Verfahren hingezogen. Der Angeklagte hatte in dem Verfahren geschwiegen und auch auf sein letztes Wort verzichtet.