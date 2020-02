Gartenschläfer Kleiner Zorro im Allgäu gefunden

Was für eine Sensation für Artenschützer: Im Allgäu fotografierte eine Wildtierkamera einen Gartenschläfer mit "Zorro-Maske" auf 1600 m Höhe, obwohl die Tiere vom Aussterben bedroht sind und im Alpenraum so gut wie gar nicht vorkommen.

Wie ein Siebenschläfer mit Zorro-Maske - so sieht er aus der Gartenschläfer, der bei Oberstdorf durch das Bild einer Wildtierkamera gehüpft ist. Der Nager gehört zur Gruppe der Bilche, zu der auch Siebenschläfer und Haselmaus zählen. Er ist ungefähr 15 cm groß und einen auffälligen Schwanz, der fast so lang ist, wie sein Körper.

Die Wildtierkamera von Henning Werth, Gebietsbetreuer des Landesbunds für Vogelschutz, hat bei Oberstdorf den Gartenschläfer abgelichtet.

An seinem Schwanz hat ihn Henning Werth, Gebietsbetreuer des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), auch erkannt. Seine Wildtierkamera hat den seltenen Gartenschläfer in der Nähe von Oberstdorf entdeckt. Das Foto ist zwar ein wenig unscharf, allerdings ist der Schwanz und das Hinterteil des Nagetiers deutlich zu erkennen.

Das Außergewöhnliche daran ist die Höhenlage, in der das Bild aufgenommen wurde. Bisher war nämlich nicht bekannt, dass der Gartenschläfer über 1.600 Metern am Rande der Alpen lebt. Normalerweise kann man die Tiere in Süddeutschland eher auf Obstwiesen, Weinbergen und in Kleingärten entdecken. Mit etwas Glück findet man ihn auch im Mittelgebirgen vor allem in Schlucht- und Hangwäldern. Im Alpenraum wurde er bisher noch nie gesehen.

"Im gesamten Freistaat gibt es ohnehin nur kleinere Vorkommen von Gartenschläfern, in Nordostbayern und lediglich wenige Funde im Oberallgäu. Die Beobachtung bei Oberstdorf ist sogar ein völlig neuer Nachweis des Nagetiers für Deutschland." Henning Werth, Gebietsbetreuer des Landesbunds für Vogelschutz

Die kleinen Nagetiere sind laut LBV die in Europa am stärksten zurückgehende Nagetierart. In den letzten 30 Jahren haben Gartenschläfer nach Angaben des LBV etwa die Hälfte der Fläche ihres bisherigen Lebensraumes in Europa verloren. Heute kann man ihn nur noch in fünf europäischen Ländern finden. Deutschland hat mit derzeit zehn Prozent des weltweiten Verbreitungsgebiets hierbei eine besondere Verantwortung. Die meisten Gartenschläfer leben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Bayern ist bisher nur das Fichtelgebirge als Verbreitungsgebiet bekannt.

Die Tiere sind laut LBV nachtaktiv. Tagsüber ruhen sie in Baumhöhlen, Nestern oder Felshöhlen. Gartenschläfer sind zwar Allesfresser, ernähren sich aber überwiegend von Insekten. Aber auch Früchte, Samen und Knospen werden vom Gartenschläfer gefressen. Ihren Winterschlaf verbringt der Zorro von Oktober bis April – in der Zwischenzeit wollen die Artenschützer beraten, wie es mit der Spurensuche im Frühjahr weitergeht.