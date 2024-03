Der Wildpark Hundshaupten wird barrierefrei, Stück für Stück

Am Montag wird der erste Bauabschnitt offiziell eingeweiht. Die neue Wegeführung vom Eingang zum ersten oberen Plateau ist fertig. Anstelle eines steilen Auf- oder Abstiegs erwartet die Besucher jetzt eine serpentinenartige Stelzenkonstruktion, die gut begeh- und befahrbar ist. Das macht es für viele Besuchergruppen leichter.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Forchheims Landrat Hermann Ulm werden den neuen Stelzenweg am Montag freigeben. Auf dem Weg zur Barrierefreiheit sind zwei weitere Bauabschnitte geplant, unter anderem eine Brücke, die ein weites Tal überspannt. Die Planungen laufen bereits. Insgesamt sollen rund 15 Millionen Euro investiert werden, finanziert vom Landkreis Forchheim, dem Freistaat und der Oberfranken-Stiftung.

Wisente sind zurück

Auch sonst gibt es viele Neuheiten für die rund 150.000 Besucher, die jährlich hierherkommen: einen Bienenerlebnispfad, interaktive Stationen, die Wissenswertes zu den Tierarten vermitteln, ein neuer Spielplatz, aber auch ein Wisent aus Holz, das Kinder erklettern können. Das Holztier hat auch einen Anlass, denn drei lebende Vertreter dieser Art haben Einzug gehalten in ein neues Gehege. Ende Dezember konnten die größten Landsäugetiere Europas ihr neues Zuhause in Hundshaupten beziehen, inklusive neu gebauten Stall und Besuchertunnel. Hier kann man den zwei Kühen und dem Bullenkalb in speziellen Führungen ganz nah kommen.

Wisente sind imposante, neugierige und genügsame Tiere. Weltweit gibt es nur noch rund 7.200 Vertreter dieser Rinderrasse. Der Wildpark Hundshaupten gehört zu den wenigen Stationen in Deutschland, die sich an der Erhaltungszucht der Wisente und langfristig an Auswilderungs- und Wiederansiedlungsprojekten beteiligen.

Sumpfschildkröte zieht bald ein

Nicht nur mit den Wisenten zeigt der Wildpark ein Herz für vom Aussterben bedrohte Rassen. Eine Anlage für die Europäische Sumpfschildkröte entsteht derzeit. Ende Januar konnten so viele Spenden gesammelt werden, dass der Bau des neuen Zuhauses für die gefährdete Kröte starten konnte. Die fleischfressende Tierart soll in Hundshaupten eine neue Heimat bekommen. Auch hier beteiligt sich der Wildpark an einem Auswilderungsprojekt.