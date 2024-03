Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Mann wird in München von Linienbus überrollt und stirbt

Mann wird in München von Linienbus überrollt und stirbt

Bei einem Unfall in München-Lerchenau ist am Montagabend ein Mann von einem Linienbus erfasst und überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Zur Identität des Toten gab es von der Polizei zunächst keine Angaben.