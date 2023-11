Nächster Schritt für neue Bobbahn am Königssee steht an

Bei einem Unwetter im Juli 2021 wurde sie schwer beschädigt: die älteste Bob- und Rodelbahn der Welt in Schönau am Königssee. Der Kreistag des Berchtesgadener Landes will den Wiederaufbau, jetzt soll die konkrete Entwurfsplanung beschlossen werden.

Verheerendes Unwetter vor über zwei Jahren

Der Starkregen, der im Juli 2021 im Berchtesgadener Land niederging, brachte nicht nur Überflutungen, sondern es gingen auch Muren ab. Ein massiver Erdrutsch vom Grünstein hatte unter anderem auch den Klingerbach mit Geröll und Baumstämmen verstopft. Das aufgestaute Wasser und Schlamm vom Berg zerstörten den oberen Teil der Kunsteisbahn am Königssee samt Starthaus.

Vor einem Jahr hatte die Mehrheit der Kreisräte bereits beschlossen, dass die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn wieder repariert und völlig zerstörte Teile neu aufgebaut werden. Es sollen aber auch die weiter unterhalb liegenden Häuser vor möglichen künftigen Naturereignissen geschützt werden. Dazu ist am Grünstein auch ein verbesserter Schutz vor Steinschlag und ein Geröll-Auffangbecken geplant.

Bobsportverband: Bahn soll Vorzeigecharakter haben

Die vorläufigen Planungen sehen vor, dass der zerstörte Teil zurückgebaut und das Gelände renaturiert wird. Auf einer Länge von 800 Metern sollen neue Steinschlagschutzzäune errichtet oder die vorhandenen Zäune instandgesetzt werden.

Der Startbereich für die Männer soll samt Starthaus nach unten auf die andere Seite des Klingerbachs, der bei dem Unwetter über die Ufer trat, verlegt werden. Außerdem sehen die Pläne unter anderem neue Wasser- und Stromleitungen, ein neues Gebäude und die Modernisierung der Heizung vor. Der Bob- und Schlittensportverband spricht davon, dass der reparierte Eiskanal zukunftsweisend sein soll, sozusagen eine Bahn mit Vorzeigecharakter, auch was den Umwelt- und den Naturschutz angeht.

Wiederaufbau der Bob- und Rodelbahn wird viele Millionen Euro kosten

Die Kosten für den Wiederaufbau der traditionsreichen Sportstätte in Höhe von geschätzten 53,4 Millionen Euro trägt der Bund. Der Kreistag hatte im Mai mit großer Mehrheit der Vorentwurfsplanung und der vorläufigen Kostenschätzung für den Wiederaufbau der Bob- und Rodelbahn in Schönau am Königssee zugestimmt.

Die über 1.700 Meter lange Bob- und Rodelbahn wurde 1960 in Betrieb genommen und acht Jahre später auf Kunsteis umgestellt.