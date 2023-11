Die Bob- und Rodelbahn am Königssee - eine Erfolgsgeschichte

Eisbahn wird zur Erfolgsgeschichte

Die Bahn wurde zu einer Erfolgsgeschichte: Berchtesgaden etablierte sich zur Talentschmiede für Rodel- und Bobfahrer. Neben Hackl, Loch und Geisenberger krönten sich auch die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt zu Olympiasiegern. Sieben Weltmeisterschaften - zuletzt im Jahr 2021 - wurden hier ausgetragen. Zwischen 1977 und 2021 gastierte hier 40-mal der Weltcup - nur die Rodelbahn in Innsbruck-Igls bringt es auf noch mehr (42).

Insgesamt fanden fünf Bob-Weltmeisterschaften am Königssee statt sowie vier Skeleton-Weltmeisterschaften. An Bob- und Rodelwettkämpfe am Königssee ist aber vorerst noch nicht wieder zu denken. Wann die Heimstätte aufgebaut wird, ist unklar. Am Dienstag wird entschieden, wie es mit der Bahn weitergeht.

Die Athleten hoffen auf einen schnellen Wiederaufbau: "Das ist so eine tolle Bahn, die von allen Sportlern durchweg auf der ganzen Welt geliebt wurde", sagte Berreiter. "Es war so eine tolle Stimmung, wenn die ganze Familie an der Bahn stand, hat man daraus so viel Kraft gezogen."