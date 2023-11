Nach Unfall - Münchner S-Bahn-Stammstrecke wieder frei

Nach fast 17 Stunden Pause können wieder S-Bahnen über die Münchner Stammstrecke rollen. Die Sperrung zwischen den Stationen Hackerbrücke und Ostbahnhof hatte in der Nacht auf Donnerstag begonnen, als ein S-Bahn-Zug am Isartor aus noch unbekannter Ursache entgleiste. Von den Sperrungen waren Hunderttausende Fahrgäste betroffen. Eine Ursache für den Zugunfall am Isartor gab die S-Bahn München bislang aber nicht bekannt.

Reparaturen sind beendet

Um 18.23 Uhr meldete die S-Bahn München, dass die Sperrung auf der Stammstrecke aufgehoben ist. Die Reparaturen an der Strecke am Isartor seien beendet. Aktuell lieben keine Meldungen über Störungen, Verspätungen oder Zugausfälle vor.

Die Sperrung dauerte so lange, da erst Fachleute die Ursache der S-Bahn-Entgleisung analysieren mussten, bevor Bahn-Mitarbeiter mit der Instandsetzung der Strecke beginnen konnten. Die entgleiste S-Bahn konnte die Unfallstelle bereits am frühen Nachmittag verlassen. Allerdings mussten 20 Meter Schiene im Weichenbereich ausgetauscht werden.

Ab 22.00 Uhr droht S-Bahn-Nutzern jedoch erneut Ungemach, doch dieses Mal planmäßig: "Wegen Bauarbeiten für das elektronische Stellwerk Ostbahnhof [werde es] zu Änderungen auf allen Linien kommen", teilte die DB mit.

"Katastrophe" und "Sie sagen nichts durch"

Die betroffenen Fahrgäste nannten die Zugausfälle gegenüber dem BR eine "Katastrophe". Eine Frau erzählte, aus Gauting sei keine S-Bahn zum Ostbahnhof gefahren, sie müsse von dort aus wohl auf einen Bus ausweichen. Ein anderer Fahrgast gab sich routiniert: "Nachdem ich das Ganze jetzt schon ein paar Jahre mache, haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Wenn ich mich aufrege, fährt sie [die S-Bahn, Anm. der Red.] ja trotzdem nicht."

Niemand sei da gewesen, um Auskunft zu geben, beklagte sich eine Passagierin gegenüber dem BR. Das kritisierte auch eine weitere Frau: "Sie sagen nichts durch – es kann doch nicht sein, dass nichts passiert." Aber man sei ja schließlich Leid erprobt.