Nach Umsturz-Plänen: Mutmaßlicher Verschwörer Eder vor Gericht

Vor dem Verwaltungsgericht Regensburg muss zur Stunde streng bewacht einer der mutmaßlichen Verschwörer Auskunft geben, die bei einer Großrazzia im Dezember 2022 festgenommen worden waren: Der ehemalige Bundeswehr-Offizier Maximilian Eder aus dem Bayerischen Wald. Die Umsturzpläne, die die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß ausgearbeitet haben soll, werden hier aber nicht verhandelt.

Es geht um Waffen und Zwangsgelder

Beim diesem Prozess gegen Ex-Oberst Maximilian Eder geht es um Waffen, die bei einer Hausdurchsuchung nicht auffindbar waren, nachdem ihm die Waffenbesitzerlaubnis entzogen worden war. Des Weiteren um Zwangsgelder, die deshalb gegen ihn verhängt wurden. Dagegen klagt er.

Es ist der zweite Versuch des Regensburger Verwaltungsgerichts, Maximilian Eder zu laden. Bereits Mitte Juni wurde sein persönliches Erscheinen von dem Vorsitzenden Richter angeordnet. Eder kam der Aufforderung aber nicht nach - aus gesundheitlichen Gründen, wie sein Anwalt Alois Fuggenthaler erklärte. Kurz zuvor hatte er einen 35-tägigen Hungerstreik beendet.

Eder gab in der Verhandlung an, dass er die Waffen nicht zurückgeben wollte, um sich dem "Diktat der Obrigkeit" nicht zu unterwerfen. Er habe die Waffen in die Donau geworfen.

Darüber hinaus führte er Überzeugungen an, die als Verschwörungstheorien einzuordnen sind, ihn aber offenbar in seinem Handeln angetrieben haben. Etwa die einer "satanisch rituellen Pädophilie" - die Annahme, dass Satanisten in Deutschland Kinder quälen und töten.

Ist Eder Mitglied einer terroristischen Vereinigung?

Seit Dezember sitzt Maximilian Eder in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung mutmaßlicher Reichsbürger zu sein. Die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll Pläne für einen gewaltsamen Sturm auf den Bundestag gehabt haben, um das politische System zu stürzen. Eder gehörte Ermittlern zufolge zur Führung des "militärischen Arms" der Verschwörer.