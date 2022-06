Nach Teichunfall in Bruck: 59-jähriger Mann verstorben

Der Mann, der am Dienstagabend (21.06.) leblos in einem Weiher bei Bruck in der Oberpfalz gefunden und reanimiert worden war, ist am Mittwoch (22.06.) im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Donnerstagmorgen.

59-Jähriger trieb vollbekleidet im Wasser

Ein Zeuge hatte 59-Jährigen voll bekleidet und leblos treibend in dem Weiher bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat. Es sei von einem Unfall auszugehen, so eine Polizeisprecherin. Wie es dazu kam, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zweites Todesopfer im Landkreis innerhalb kurzer Zeit

Bei einem weiteren Unfall an einem Gewässer im Landkreis Schwandorf war am Dienstagabend am 20 Kilometer entfernten Murner See ebenfalls ein Mann ertrunken . Ein 41-Jähriger und eine 25-jährige Frau waren mit einem Stand-up-Paddle-Brett gekentert. Die Frau konnte gerettet werden, der Mann ging unter. Taucher bargen die Leiche des 41-Jährigen am Mittwoch rund 30 Meter Tiefe aus dem See. Auch hier laufen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache.