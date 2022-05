Nach NSU-Anschlag: Sah eine Nachbarin die Täter?

Es war ein kaum hörbarer "Klick", der Mehmet O. (Name geändert) komplett aus der Bahn warf. An jenem Vormittag im Juni 1999 krempelte er die Ärmel hoch und wollte seinen "Lebenstraum" aufpolieren. So nennt der junge Türke, der 1980 in Nürnberg geboren wurde, auch heute noch die kleine Pilsbar "Sonnenschein" in der Scheurlstraße, die er zwei Wochen zuvor gepachtet hatte. Die Eltern hatten ihr Erspartes zusammengekratzt, damit sich der Sohn mit der Volljährigkeit seinen großen Wunsch erfüllen konnte: Gastwirt in seiner Heimatstadt zu werden. Bei einer Einweihungsfeier im kleinen Familienkreis stieß man auf dieses Ereignis an.

NSU-Opfer: "Mein Leben hat sich komplett geändert"

Am anderen Morgen also nahm Mehmet Putzlappen und Schrubber zur Hand und machte sich in der Herren-Toilette zu schaffen, als ihm eine etwa 50 Zentimeter große Stabtaschenlampe unter dem Waschbecken auffiel, die er da noch nie gesehen hatte. Interessiert drehte und wendete er das Gerät und drückte schließlich den Knopf. Klick. "Von da an änderte sich mein Leben", erzählt Mehmet O. jetzt dem gemeinsamen Rechercheteam von Bayerischem Rundfunk und Nürnberger Nachrichten. Die Wucht der Sprengstoff-Detonation schleuderte ihn bis zur Eingangstür. Mit Splittern im Gesicht, an Armen und Beinen, Riss- und Schürfwunden am ganzen Körper kam er langsam zu sich, auf allen vieren krabbelte er ins Freie. Sieben Wochen lang konnte er sich seinen Erinnerungen nach kaum bewegen, musste gefüttert werden. Und während die Wunden langsam verheilten, wuchs die Angst immer stärker in ihm: "Wer kann das gewesen sein?"

Ermittlungen gegen Opfer

Die Ermittler des Landeskriminalamtes hatten darauf keine Antwort und verdächtigten Mehmet O. und sein Umfeld. "Aber ich bin das Opfer", protestierte er. Weil er die Ungewissheit, wer ihm nach dem Leben trachtete, und die Verdächtigungen der Ermittler nicht mehr ertrug, verließ der junge Deutschtürke ein paar Jahre später Nürnberg. Erst 14 Jahre nach der Tat kam heraus, dass es die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) waren, die ihn töten wollten. Im großen NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe sagte ein Mitangeklagter aus, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hätten ihm erzählt, "mal eine Taschenlampe" in einem Nürnberger Laden abgestellt zu haben, doch "die Sache sei fehlgeschlagen". Mehmet O. war offenbar das erste Mordopfer, dass die Terrorzelle ausgespäht hatte, ehe sie im September 2000 den Blumenhändler Enver Şimşek in Nürnberg erschoss.

NSU-Opfer erkannte Rechtsextremistin aus Sachsen

Warum kam man damals nicht auf die Täter, die kurz vorher untergetaucht waren? Der neue Untersuchungsausschuss im bayerischen Landtag, der am kommenden Donnerstag seine Arbeit aufnehmen wird, will sich intensiv mit dieser zentralen Frage auseinandersetzen. Mehmet O. jedenfalls, der sich anderswo in Deutschland eine neue Existenz aufgebaut hat, bekam im Sommer 2013 unerwarteten Besuch vom Bundeskriminalamt. Zwei Polizisten legten ihm 115 Lichtbilder von Beschuldigten und Verdächtigen im NSU-Verfahren vor. Sofort tippte Mehmet auf Bild Nr. 7. "Die kommt mir dermaßen bekannt vor", sagte er den Ermittlern und fügte ein paar Mal hinzu: "Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf!". So steht es auch in den Akten, die der Redaktion vorliegen.

Wen er da erkannt hatte, sagten ihm die Kriminalkommissare aber nicht. Dies erfuhr er erst vom BR/NN-Rechercheteam. Es war Susann E., wohl die beste Freundin von Beate Zschäpe. "Die Angst ist heute immer noch da! Ich weiß nicht, wer an der Bushaltestelle wirklich neben mir steht", gesteht Mehmet O., der inzwischen in der Lebensmittelbranche arbeitet. Das Trio Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos sei "gewiss nicht alleine gewesen", mutmaßt er, die Unterstützer würden heute unerkannt "in ganz normalen Familien" leben.