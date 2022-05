NSU-Mordserie: "Vertrauen noch nicht wieder hergestellt"

Arif Taşdelen hatte nach Feierabend im Frühsommer 2005 noch einen Abstecher in die Nürnberger Scharrerstraße gemacht, um mit İsmail Yaşar (50) in seiner Imbissbude ein bisschen zu schwatzen. Taşdelen, in der Türkei geboren und in Nürnberg aufgewachsen ist zu dieser Zeit Vorsitzender der Mögeldorfer SPD. Er schaute damals öfter bei seinen Freunden aus der türkischen Community vorbei, man kannte sich.

İsmail Yaşar, der im Stadtteil beliebte Döner-Verkäufer, scheuerte gerade seinen Stand blitzblank, wie er es jeden Abend zu tun pflegte, als Taşdelen hereinschneite. Man trank eine Tasse türkischen Tee miteinander und verabschiedete sich nach 20 Minuten wieder.

Am Tatort: Kripo-Beamte in Schutzanzügen

Am anderen Morgen, es war der 9. Juni 2005, fuhr der Zollbeamte Arif Taşdelen auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz abermals durch die Scharrerstraße. Er wollte Yaşar vom Auto aus noch rasch zuwinken, wie er es öfter tat, wenn der um diese Uhrzeit seine Holzbude gegenüber einer Schule aufsperrte.

İsmail Yaşar konnte allerdings nicht mehr zurückwinken. Die Straße war mit rot-weißen Absperrbändern abgeriegelt, Beamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen liefen zum Imbiss. "Da wusste ich, da ist etwas passiert", erzählt Taşdelen, der heute Generalsekretär der Bayern-SPD ist. Später erfuhr er: Yaşar war kurz vorher erschossen worden.

Untersuchungsausschuss geht NSU-Morden in Bayern nach

Ab dem 19. Mai wird sich Landtagsabgeordneter Taşdelen als Vertreter seiner Partei im neuen Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags nun intensiv mit dem Mord an Yaşar befassen. Und auch mit den beiden anderen Morden, die die rechtsextremen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) in Nürnberg verübte.

Insgesamt zehn Menschen – Kleinunternehmer und Händler mit Migrationsgeschichte und eine deutschen Polizistin – tötete der NSU in den Jahren zwischen 2000 und 2007 in Deutschland, die meisten Morde geschahen in Bayern.

Wie bereits im September 2000, als die Ermittler rätselten, warum der Blumenhändler Enver Şimşek an seinem Verkaufsstand zwischen Langwasser und Altenfurt ermordet wurde, und wie im Juni 2001, als man keine Erklärung fand, warum Abdurrahim Özüdoğru in seiner Änderungsschneiderei getötet wurde, so gerieten auch nach dem Yaşar-Mord die Familien der Opfer in Verdacht, etwas mit den Taten zu tun zu haben.

Hätte die NSU-Mordserie verhindert werden können?

Erst im Jahr 2011, als sich die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem missglückten Banküberfall selbst töteten, flog auf, wer hinter der Mordserie steckte, die Deutschland in Atem gehalten hatte. Hätten sie verhindert werden können, wenn man das Taschenlampen-Attentat 1999 auf eine Kneipe in der Nürnberger Südstadt aufgeklärt hätte, fragt sich Taşdelen? Denn auch dieser Anschlag – vor dem ersten Mord – ging auf das Konto des NSU, wie man heute weiß.

Der SPD-Politiker kann sich vorstellen, dass der Untersuchungsausschuss in den 15 Monaten, die ihm noch bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2023 Zeit bleibt, auch Beate Zschäpe vorladen wird, die Überlebende des NSU-Kerntrios, die jetzt eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Die Abstimmungen über die Zeugenbefragungen laufen derzeit hinter den Kulissen. Ob Zschäpe aussagen würde, wie man die Opfer ausgespäht hat? "Man muss es versuchen", meint Taşdelen.