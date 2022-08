Nach Klimaprotest in Pinakothek: Restaurierungsarbeiten laufen

In ähnlicher Weise - wie am Freitag in der Alten Pinakothek in München - hatten sich in den vergangenen Tagen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" an Gemälderahmen in Frankfurt, Dresden und Berlin geklebt. Eine weitere Aktion hatte am Samstag zu einer Unterbrechung des Bundesliga-Spiels FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach geführt. Aktivisten wollten sich wohl während des Spieles an den Torpfosten festmachen.

"Letzte Generation" will auf Klimakrise aufmerksam machen

Die sogenannte "Letzte Generation" ist ein 2021 gegründetes Bündnis von Klimaaktivistinnen und -aktivisten mit dem Ziel, durch Mittel des "zivilen Ungehorsams" Maßnahmen gegen die Klimakrise zu erzwingen. Der Name des Bündnisses soll darauf aufmerksam machen, dass die Mitglieder der letzten Generation angehörten, die die Erde noch retten könne.

Das Gemälde "Der Bethlehemitische Kindermord" des flämischen Malers Peter Paul Rubens stammt ursprünglich aus der Kurfürstlichen Galerie in München und hat laut den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen eine bedeutende Provenienz und eine "hohe sammlungshistorische Relevanz". Das großflächige Gemälde entstand um 1638 und ist 198,5 x 202,2 Zentimeter groß.