9-Euro-Ticket: Viel genutzt in Gebieten mit wenig Kaufkraft

In Gebieten mit sehr geringer regionaler Kaufkraft gaben gut 77 Prozent der Ticketbesitzer an, das Angebot täglich bzw. ein- oder mehrmals in der Woche genutzt zu haben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag von BR24. Auch in Regionen mit sehr hohem Einkommen fällt ein überdurchschnittlich häufiger Gebrauch des Tickets auf.