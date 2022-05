Höhlenretter holen Verletzten aus Bismarckgrotte

Höhlenretter haben aus der Bismarckgrotte bei Hirschbach in der Nacht zum Sonntag einen Verletzten bergen müssen. Wie die Polizei Auerbach auf BR-Anfrage bestätigt, waren am Samstagabend zwei Brüder aus Niedersachsen in die Grotte gestiegen. Zuerst berichtete "Der neue Tag" über den Einsatz.

Mann stürzt beim sogenannten Korkenzieher

Ein 29-Jähriger war an einer anspruchsvollen Stelle, dem sogenannten Korkenzieher, gestürzt, hatte sich am Bein verletzt und konnte nicht mehr weiterklettern. Er und sein Bruder alarmierten die Rettungskräfte. Daraufhin lief ein nächtlicher Großeinsatz an: mit Bergwacht, Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Per Seilzug aus Höhle gerettet

Spezialkräfte konnten den Verletzten schließlich nach mehreren Stunden aus der Grotte retten. Mithilfe eines Seilzuges wurde er etwa 25 Meter durch den steilen und engen Höhlenschacht zum Höhlenausgang transportiert. Er kam ins Krankenhaus und ist nach Polizeiangaben nur leicht verletzt.

Die Bismarckgrotte

Die Bismarckgrotte, auch Bismarckschacht genannt, wurde 1890 entdeckt und ist eine etwa 1,2 Kilometer lange und 52 Meter tiefe Karsthöhle. Es gibt zwei Einstiegsschächte, der südliche Eingang wird wegen seines spiralförmigen Verlaufs auch "Korkenzieher" genannt.