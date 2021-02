Forscher stirbt bei Tauchunfall in Oberpfälzer Höhle

In einer Höhle bei Dietfurt (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) ist ein 57-jähriger Forscher ums Leben gekommen. "Es gab einen Unfall während eines Tauchvorgangs, dabei ist eine Person verstorben", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Abend.

Der Forscher war am Samstag mit mehreren Kollegen und Tauchausrüstung ins Höhlensystem eingestiegen. Nachdem die gesundheitlichen Probleme bei ihm auftraten, kehrte ein anderer aus der Gruppe zurück und alarmierte gegen 16.00 Uhr die Rettungskräfte. Die übrigen Höhlengänger harrten daraufhin in 700 Metern Tiefe aus.

Zwei Rettungsteams, die jeweils aus fünf Personen bestanden, versuchten, zu den Höhlenforschern zu gelangen. Auch ein Notarzt war dabei. Das Wasser in der Höhle sorgte für erschwerte Bedingungen bei der Rettungsmission.

200 Rettungskräfte vor Ort

Später folgte jedoch die Meldung, dass der verletzte Forscher gestorben sei. Am späten Abend konnten die Rettungskräfte den Toten bergen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte. Details zum Unfallhergang blieben zunächst offen.

Insgesamt waren etwa 200 Rettungskräfte, darunter Helfer von Feuerwehr, Wasserwacht, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei aus ganz Bayern vor Ort.

Der Unfall ereignete sich im System der Mühlbachquellhöhle in der Fränkischen Alb, einer der längsten und zum Teil mit Wasser gefüllten Höhlensysteme Deutschlands.