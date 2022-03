Nach dramatischen Erlebnissen gestrandet am Hauptbahnhof München

Für viele Geflüchtete, die mit dem Zug am Hauptbahnhof München ankommen, ist die Bahnhofsmission die erste Anlaufstelle. Auch Mira hat sich dort gemeldet, die mit ihren zwei Töchtern vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen ist. Die Mutter erzählt von Explosionen, heulenden Sirenen und davon, wie sie in Kiew gerade noch einen Platz in einem Zug Richtung Westen ergattern konnte.

Getrennt von der Tochter auf dem Bahnsteig

Während sie sich gerade um ihre vierjährige Tochter kümmerte, gingen die Türen zu - und die ältere, 15-jährige Tochter stand noch auf dem Bahnsteig. "Sie schrie, meine Mutter ist im Zug", erinnert sich Mira mit Tränen in den Augen an die dramatischen Momente. Sie selbst habe von drinnen gerufen: "Bitte lasst meine Tochter rein, wir wurden getrennt." Glücklicherweise hätten sich dann Menschen gefunden, die ihnen geholfen hätten.

80 Feldbetten im Hauptbahnhof

In München will Mira nur etwas Kraft tanken. Dann will sie weiter nach Berlin. Dort lebt eine Cousine, die ihr Unterstützung angeboten hat. Wie sie wollen die meisten Menschen, die sich in der Bahnhofsmission melden, weiterreisen. In München wollen sie nur für eine Nacht bleiben. Weil der Andrang aber so groß ist, wurden inzwischen in einem leerstehenden Restaurant zusätzliche 80 Feldbetten aufgestellt. Vergangene Nacht waren alle belegt, wie Bettina Spahn von der Leitung der Bahnhofsmission erzählt.