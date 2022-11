Christkindlesmarkt: Schausteller freuen sich auf Eröffnung

Mit dem traditionellen Engelesspiel geht es um 18.00 Uhr los beim Augsburger Weihnachtsmarkt: Kinder erscheinen in Engeleskostümen an den Fenstern des Rathauses und verwandeln es in einen großen Adventskalender. Damit ist der Christkindlesmarkt dann offiziell eröffnet. Heuer freuen sich die Schausteller ganz besonders auf den Markt, schließlich wurde er im vergangenen Jahr ganz kurzfristig abgesagt.

Endlich Eröffnung des Christkindlesmarkts

Josef Diebold, der Chef des schwäbischen Schaustellerverbands, schaut zufrieden aus, als er im BR-Studio in Augsburg zum Gespräch eintrifft. Heuer droht keine kurzfristige Absage des Augsburger Christkindlesmarkts. Alle Buden sind aufgebaut und die Vorbereitungen abgeschlossen. Die Besucher können also kommen. Auch auf die gestiegenen Energiepreise ist Augsburg gut vorbereitet, sagt Diebold.

Energieeinsparungen schon umgesetzt

Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt wird der Strom nach Angaben von Josef Diebold regenerativ aus Wasserkraft gewonnen. Auch der Glühwein wird inzwischen punktgenau und energiesparend erhitzt, so dass auch hier nichts mehr verschwendet wird.

"Früher haben die Kocher permanent gebrodelt. Heute sind es Hightech-Durchlauferhitzer, die erst in Betrieb gehen, wenn der heiße Glühwein wirklich gebraucht wird." Josef Diebold, Chef des schwäbischen Schaustellerverbands

Augsburger Christkindlesmarkt leuchtet - trotz Energiekrise

Auch bei der Beleuchtung wird gespart. So setzen die Schausteller besonders sparsame LED-Lampen ein, die laut Diebold auch das halten, was auf dem Etikett steht. Außerdem würden nach Feierabend gegen 22.00 Uhr die Beleuchtungen und Dekorationen "nach unten gefahren". Einen düsteren Christkindlesmarkt wird es also auch dieses Jahr in Augsburg nicht geben.

Tradition seit dem 15. Jahrhundert

Der Augsburger Christkindlesmarkt gilt als einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Sein Ursprung reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück. Seinen Namen trägt der "Christkindlesmarkt“ offiziell seit 1949.