Mutmaßlicher Vergewaltiger in Regensburg festgenommen

Nach der Vergewaltigung einer Frau am Donauufer in Regensburg am vergangenen Sonntag (24.07.) hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz heute (27.07.) mit. Demnach wurde er bereits am gestrigen Dienstag gefasst.

30-Jährige am Donauufer vergewaltigt

Der Mann steht im Verdacht, die 30-Jährige am Sonntagabend am Donauufer in der Nähe der Donauarena vergewaltigt zu haben. Nach der Tat hatte die Frau durch ein Maisfeld fliehen können. Sie verständigte selbst die Polizei.

Großfahndung blieb zunächst erfolglos

Noch am Sonntagabend war eine Großfahndung der Polizei in Regensburg angelaufen. Bis in die Nacht suchten Polizeistreifen und ein Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen, auch Personensuchhunde waren im Einsatz - ohne Erfolg. Am nächsten Tag startete eine Öffentlichkeitsfahndung: Mit einer detaillierten Täterbeschreibung bat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Täter.

Pressekonferenz am Nachmittag

Einzelheiten zur Festnahme des Tatverdächtigen will das Polizeipräsidium Oberpfalz am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Regensburg bekanntgeben.