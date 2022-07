> Überfall auf Supermarkt in Nittendorf - Schüsse bei der Flucht

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend einen Supermarkt in Nittendorf im Landkreis Regensburg überfallen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein - offenbar aber aus einer Schreckschusswaffe, so erste Ermittlungen.