Warum Deutschland bei der Organspende so schlecht abschneidet

Routineuntersuchung für Thomas Krauß im Münchner Uni-Klinikum Großhadern. Alle drei Monate muss der 47-jährige Allgäuer hierher kommen, um sein Kunstherz überprüfen zu lassen. Das trägt er seit drei Jahren in sich, denn sonst könnte er nicht überleben.

Mit dem Kunstherz ist Thomas zwar wieder relativ fit. Wie lange das Gerät in seinem Körper funktionieren wird, ist allerdings ungewiss. Eigentlich bräuchte er ein Spenderherz, doch in Deutschland fehlen Spenderorgane. Die wenigen, die es gibt, gehen an die Patientinnen und Patienten, denen es am schlechtesten geht. Und Thomas geht es momentan "zu gut", um Aussichten auf ein Organ zu haben.

Europaweit steht Deutschland schlecht da

Im europäischen Vergleich belegt Deutschland bei den Organspendezahlen seit Jahren einen Platz im hinteren Bereich. Auch das neue Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft - seit März 2022 in Kraft - hat daran nichts geändert.

Wie es besser geht, zeigen andere europäische Länder, in denen Ärztinnen und Ärzte proportional deutlich mehr Organe transplantieren. Spitzenreiter ist seit Jahren Spanien. Dort gab es zuletzt mehr als viermal so viele Organspenden wie in Deutschland. Wie erreicht Spanien diese hohen Spenderzahlen?