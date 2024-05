Münchner Stammstrecke an Pfingsten fast komplett gesperrt

Am langen Pfingstwochenende müssen sich Fahrgäste der Münchner S-Bahn auf längere Wartezeiten und Ausfälle einstellen: Von Freitagnacht (21.20 Uhr) bis Dienstagfrüh (4.40 Uhr) kommt es zu spürbaren Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn. Tagsüber fahren weniger Linien, und nachts sogar nur noch eine einzige. Denn die Deutsche Bahn baut in Laim an der Sendlinger Spange und an der zweiten Stammstrecke. Konkret laufen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, an den Oberleitungsanlagen und an Brücken.

Nur S7 fährt immer durch Stammstrecke

Lediglich die Linien S2, S7 und S8 fahren tagsüber wie gewohnt durch die Stammstrecke. Nachts, jeweils ab 21.20 Uhr, ist es nur noch die S7. Fahrgäste müssen sich am langen Pfingstwochenende also darauf einstellen, dass Linien vorzeitig beginnen bzw. enden oder S-Bahnen nicht an allen Stationen halten.

Dafür fahren zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minuten-Takt Busse. Man kann aber auch auf Regionalzüge, U-Bahnen und die Tram 19 ausweichen, die parallel zur Stammstrecke unterwegs ist – an diesem Wochenende öfter als sonst.

Mehr Zeit einplanen - auch für Fernreisen

Die Behinderungen auf der Münchner Stammstrecke sollten auch alle einkalkulieren, die für den Urlaubsstart zum Flughafen wollen oder weitere Zugfahrten planen und deshalb zu den Fernverkehrsbahnhöfen Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Pasing müssen.