Fußball-EM 2024: Nagelsmann beruft sechs Bayern, Goretzka fehlt

Die Nominierungsaktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte in den vergangenen Tagen ja nur wenige Fragen beim DFB-Aufgebot für die Fußball-EM 2024 offengelassen. Ein paar wenige Kaderpositionen waren aber dennoch noch nicht abschließend geklärt – und die sind nun auch höchst offiziell geschlossen. Eine große Überraschung blieb bei der Verkündung aus.

Spannung garantiert: Noch ein Spieler zu viel im Aufgebot

27 Spieler gehören nun zum vorläufigen Kader für die UEFA EURO 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet. Einen Spieler muss der Bundestrainer dann noch streichen bis zum Turnierstart.

Unter den Berufenen sind auch die Münchner Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Leroy Sané vom FC Bayern. Und der Ex-FCB-Regisseur Toni Kroos sowie der Ex-Ingolstädter Pascal Groß. Nagelsmann hat nun tatsächlich alle Kaderpositionen besetzt - anders als anfangs erst beabsichtigt. Aktuell ist der Nagelsmann-Kader sogar etwas überbesetzt.

Hummels und Goretzka zählen nicht zum DFB-Kader

Mats Hummels und Leon Goretzka haben den Sprung in den EM-Kader jedoch wie mittlerweile erwartet nicht geschafft, Anfang der Woche teilte ihnen der Bundestrainer die Entscheidung mit: "Einem Spieler mitzuteilen, dass er bei einer Heim-EM nicht dabei ist, ist nicht schön. Natürlich sind solche Gespräche emotional", sagte Nagelsmann zu den Absagen. Auch der verletzte FCB-Star Serge Gnabry muss bei der EM passen.

Auch Hummels und Goretzka hätten "alles reingeworfen, dass sie dabei sind". Ein "entscheidender Punkt" sei aber auch für ihn als Trainer gewesen, "dass jeder Spieler seinen Charakter, seine Wesenszüge hat". Seine Aufgabe als Bundestrainer sei es letztendlich, "die passenden zusammenzufügen".

Auch FCB-Leihgabe Alexander Nübel fährt zur EM

Spannend ist auch, dass sich Nagelsmann für vier Torhüter entschied. "Wir werden auch mit allen vier in die EM gehen", sagte der Bundestrainer, der den vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehenen Alexander Nübel erstmals berief. "Ich sehe es einfach als wichtig an, im Training auch Torhüter im Tor zu haben, wenn Abschlüsse geübt werden. Dass das nicht nur der Manu (Neuer) oder der Marc-André (ter Stegen) machen muss." Mit 22 Feldspielern könne er in der Hinsicht auch sehr gut leben, wenn sich der eine oder andere mal verletzen würde.