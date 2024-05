DB-Testphase: Roboterhund "Spot" erwischt keinen Graffitisprayer

Die Deutsche Bahn hat bei ihrem mehr als einmonatigen Testversuch ihres Roboterhundes "Spot" keinen einzigen Graffiti-Sprayer erwischt. Mit dem Gerät wollten die Deutsche Bahn und die S-Bahn München Graffitisprayer aufspüren, bevor sie Bahnwaggons bemalen. Der mithilfe von künstlicher Intelligenz programmierte Roboterhund ist mit drei Kameras ausgestattet und soll Sprayer erkennen sowie via Livestream Alarm schlagen.

Schreckt Roboterhund "Spot" Graffitisprayer ab?

Die Bilanz der Testphase ergibt allerdings auch: In den entsprechenden Einsatzzonen, vor allem an Endstationen von S-Bahnlinien in München, habe es im Zeitraum der Testphase keinen Fall von Graffiti geben, wie ein Bahnsprecher BR24 auf Anfrage mitteilte. Es könnte also sein, dass der Einsatz eine abschreckende Wirkung auf mögliche Sprayer hatte. Der testweise Einsatz von Spot im Bereich der Münchner S-Bahn sei damit abgeschlossen, so der Sprecher. Die Testphase wurde um einige Tage verlängert, um "zahlreiche Testszenarien unter Realbedingungen mit Spot durchgespielt."

Performance von KI-Hund noch nicht ausreichend

Ziel der Testphase sei es gewesen, herauszufinden, wie der Roboterhund auf diesem Gelände performt und ob er autonom arbeiten kann. "Im Hinblick darauf muss 'Spot' noch mehr von seinen Entwicklern trainiert und technisch erweitert werden", so der Sprecher. Die Detailauswertung der Testphase steht nun an. Was jedoch bereits feststeht: Die Deutsche Bahn will den Roboterhund in seiner aktuellen Form noch nicht dauerhaft für die Überwachung abgestellter Züge einsetzen.

Neue Testphase mit "Spot" in Planung

Zunächst plant die Deutsche Bahn laut dem Sprecher einen weiteren Testeinsatz mit "Spot", um mehr Erkenntnisse zu sammeln und um Graffitisprayer zu stoppen. Wo der erneute Versuch stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Der erste Test mit "Spot" hat laut Bahn einen fünfstelligen Eurobetrag im "mittleren Bereich" gekostet.