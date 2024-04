Morizkirche Coburg: Zwei Wanderfalken-Küken geschlüpft

Die Wanderfalken im Turm der Coburger Morizkirche haben Nachwuchs bekommen. In der Nacht zum Montag und am Montagnachmittag sind zwei Küken geschlüpft. In den kommenden Stunden erwartet Bernd Leuthäusser vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Coburg, dass auch die beiden verbliebenen Eier aufbrechen und die Küken schlüpfen.

Wanderfalken per Webcam bei der Aufzucht beobachten

Interessierte können das Treiben im Nistkasten über zwei Webcams [externer Link] live mitverfolgen. Die Wanderfalken-Mutter "Wanda" und der Vogel-Papa "Falco" wechseln sich in "trauter Zweisamkeit" im Kasten ab, so Bernd Leuthäusser. In drei bis vier Wochen trauen sich die Jungvögel dann auf das Brett vor dem Nistkasten, in fünf bis sechs Wochen unternehmen sie ihre ersten Flugversuche, so der Vogelexperte.

Im vergangenen Jahr hatte nur ein Wanderfalken-Küken überlebt, bei drei gelegten Eiern. Der Durchschnitt an lebensfähigen Jungvögeln liege bei den Wanderfalken bei drei Vögeln. Die Eier waren Anfang bis Mitte März im Nistkasten hoch oben im Turm der Coburger Morizkirche gelegt worden. Es ist das achte Jahr in Folge, dass die seltenen Wildvögel im Turm nisten. Zuvor waren die Wanderfalken 130 Jahre lang nicht in Coburg heimisch.