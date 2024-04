Erster Wanderfalke auf Nürnberger Kaiserburg geschlüpft

Bei den Wanderfalken auf der Nürnberger Kaiserburg ist das erste Junge geschlüpft. Beobachter der beliebten Webcam im Horst auf dem Sinwellturm entdeckten das Jungtier heute kurz nach 13.00 Uhr. Insgesamt hat das Wanderfalkenpaar vier Eier in den Horst gelegt. In den vergangenen Jahren war das Gelege zwischen 36 und 41 Tage lang bebrütet worden. Im besten Fall schlüpfen also bis Ende der Woche drei weitere Wanderfalken im Nürnberger Sinwellturm.

Auch Coburger Wanderfalken brüten

Bereits im vergangenen Jahr wurden hier vier Wanderfalken großgezogen. Auf einer von der Stadt Nürnberg erstellten Internetseite mit der Webcam (externer Link) wurden rund 2,8 Millionen Besuche gezählt.

Die Wanderfalken der Coburger Morizkirche brüten unterdessen ebenfalls auf vier Eiern. In der Webcam des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz ist derzeit noch kein Nachwuchs zu sehen. Im Coburger Horst wurde das erste Ei auch erst knapp zwei Wochen später, nämlich am 6. März, gelegt.

Artenreichtum im Burgareal

Das Projekt "Lebensraum Burg" wird im Rahmen der bayerischen Biodiversitätsstrategie seit 2009 durchgeführt. Die Regierung von Mittelfranken verweist dabei auf den Artenreichtum auf dem 65.000 Quadratmeter großen Areal. Mehr als 2.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten wurden hier bereits nachgewiesen. Neben Mauerseglern leben hier zum Beispiel verschiedene Fledermausarten und zahlreiche – zum Teil seltene – Insekten. Auch besondere Flechten, Moose und Pflanzen wachsen hier. So blüht am Eingang zum Burggarten stets ab Mai die hellgelbe Osterluzei, die in Bayern auf der Roten Liste der gefährdeten Arten steht.