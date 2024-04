Für Seilbahn-Großübung am Ochsenkopf werden Statisten gesucht

Seit mehr als 50 Jahren gibt es Seilbahnen am Ochsenkopf, aber so eine große Übung, wie sie Ende April stattfinden soll, gab es noch nie im Fichtelgebirge. "Eine Übung in dieser Größenordnung, also dass alle Kabinen besetzt sind, das ist selbst im Alpenraum nicht üblich", erklärt Andreas Schreyer, im BR24-Gespräch.

Seilbahn außer Betrieb? Wahrscheinlichkeit "sehr, sehr gering"

Der Betriebsleiter der Seilbahnen am Ochsenkopf ist fest davon überzeugt, dass sie im Fichtelgebirge das beste Bergesystem haben, das zurzeit auf dem Markt ist. Bei der Übung am Samstag, 27. April, soll das bewiesen werden. Geprobt wird der Fall, dass die seit Dezember existierende Seilbahn voll besetzt ist, nicht mehr in Betrieb genommen werden kann und die Fahrgäste evakuiert werden müssen. Auch wenn laut Schreyer die Wahrscheinlichkeit "sehr, sehr gering" ist – ganz ausschließen könne man ihn nicht.

Sobald die Seilbahn stillsteht, werden speziell geschulte Retter der Bergwacht über Leitern an den Seilbahnstützen hochsteigen und mit speziellen Seilfahrgeräten zu den Kabinen fahren. Die Trupps steigen dann zu den Fahrgästen ein und seilen sie aus einer Höhe von bis zu 20 Metern ab.

Übung unter Extrembedingungen dauert bis zu vier Stunden

Die Großübung soll unter der Beobachtung des TÜV Süd und der Seilbahnaufsicht der Regierung von Oberbayern stattfinden. Für das Training werden bis zu 320 Freiwillige gesucht. Voraussetzung: Man muss mindestens 14 Jahre alt und schwindelfrei sein. Haustiere dürfen auch keine mitkommen. Dass bei einem echten Notfall auch Kinder oder Hunde in den Kabinen festsitzen könnten, ist natürlich auch Schreyer klar. Aber durch die Alterseinschränkung wolle man die Übung nicht komplizierter machen, als sie eh schon ist. "Es ist ja nicht unbedingt die Realität, dass beidseitig – berg- und talseitig – jede Kabine voll ist."

Die Bergung soll um 10 Uhr beginnen und bis zu vier Stunden dauern. Als Dankeschön erhalten die Teilnehmer eine Freifahrt mit der Seilbahn und einen Verzehrgutschein. Freiwillige können sich unter anderem per Mail an seilbahn@ochsenkopf.info anmelden.