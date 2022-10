Mitten in München - Mann von Skorpion gestochen

Auf dieses Urlaubs-Souvenir hätte ein 32-jähriger Münchner bestimmt gern verzichtet: Zurück von seinem Urlaub in Kalifornien ist er in seiner Wohnung im Stadtteil Hadern von einem Skorpion gestochen worden.

Skorpion selbst eingefangen

Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, war der 32-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Sofa aufgestanden und hatte plötzlich einen schmerzhaften Stich gespürt. Unter seiner Trainingshose am Boden befand sich zu seiner Überraschung ein Skorpion. Trotz der Schmerzen konnte der Münchner das Tier mit einem Becher einfangen.

Nach Stich kurzzeitig in Klinik

Nachdem Anrufen bei der Tierrettung und dem Giftnotruf alarmierte er zur Behandlung des Stichs schließlich die Integrierte Leitstelle. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Wie es in dem Einsatzbericht der Feuerwehr heißt, ist der 32-Jährige wohlauf und kann die Klinik schon bald wieder verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr transportierten den Skorpion in die Reptilienauffangstation, die eben nicht nur große Krokodile aufnimmt.

Skorpion kam wohl im Zelt nach München

Wie der Skorpion in die Wohnung kam, ließ sich schnell aufklären: Der 32-Jährige war vor kurzem mit seiner Freundin aus einem Urlaub in Kalifornien zurückgekehrt. Am Tag vor dem nächtlichen Stich hatte das Paar das Zelt ausgepackt und gereinigt. Dabei muss der Skorpion aus der Verpackung gekrabbelt sein.