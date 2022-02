Mit Auto in Salzach: Zweijähriger Bub und seine Eltern sterben

Vergebliche Rettungsaktion im österreichischen Flachgau an der Grenze zu Deutschland: Dort ist bei Oberndorf am Sonntagabend ein Auto in die eiskalte Salzach gestürzt. Drei Menschen starben - ein zweijähriger Bub und seine Eltern.

Auto in Salzach sofort abgetrieben

Nach ersten Informationen des ORF hatte das Auto nördlich von Oberndorf bei Salzburg, einige hundert Meter nach der sogenannten Salzach-Schleife, ein Geländer durchbrochen und war dann über die Uferböschung in den Fluss gestürzt. Der Grund ist noch unklar. Das Auto ist sofort abgetrieben, eine gute Stunde hat es gedauert, bis Helfer das Wrack erreichen konnten. Erst bei Laufen im Berchtesgadener Land konnte der Wagen aus dem Fluss geborgen werden.

Großeinsatz der Rettungskräfte aus Bayern und Österreich

Zahlreiche bayerische und österreichische Helfer suchten daraufhin nach dem abgetriebenen Auto und den Insassen. Mehr als 100 Einsatzkräfte, auch aus Deutschland, waren an der Aktion beteiligt. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim auf BR-Nachfrage mitteilte, wurde das Auto auf bayerischer Seite im Gemeindegebiet von Laufen im Berchtesgadener Land gefunden.

Syrische Familie mit zweijährigem Kind gestorben

Bei den verunglückten Insassen handelt es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg um eine syrische Familie: die 30-jährige Mutter, den 35-jährigen Vater und den zweijährigen Sohn. Ein Notarztteam der ÖAMTC-Flugrettung versuchte noch, das zweijährige Kind zu reanimieren - allerdings vergeblich. Die österreichische Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Keine Chance in eiskaltem Wasser der Salzach

Die Familie habe bis zum Auffinden ungefähr eine Stunde in der Salzach gelegen, zitiert der ORF einen Helfer. Laut der bayerischen Messstation Laufen hat der Fluss zur Zeit eine Wassertemperatur von unter 5 Grad Celsius.