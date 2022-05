Millionenschwerer Computerbetrug wird in Ingolstadt verhandelt

Der Gesamtschaden übersteigt über 1,3 Millionen. Die Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wirft dem 23-jährigen Angeklagten deshalb gewerbsmäßigen Computerbetrug und Fälschung beweiserheblicher Daten vor. Verhandelt wird vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt.

Mit ergaunertem Registrierungslink auf fremde Konten

Laut Anklage hat sich der junge Mann gegenüber verschiedenen Banken unberechtigt als Kontoinhaber ausgegeben und per E-Mail um die Umstellung vom TAN-Verfahren auf das PushTAN-Verfahren gebeten. Teils erkannten die Banken die Täuschung nicht und leiteten dem Angeklagten einen neuen Registrierungslink zu. Diesen neuen Link soll der Mann genutzt haben, um sich per Online-Banking zu bereichern – indem er von den Konten der jeweils richtigen Konteninhaber Geld auf Drittkonten überwies. Insgesamt soll hierdurch ein Gesamtnettoschaden in Höhe von mehr als 1,3 Millionen Euro entstanden sein. Ein erheblicher Teil des erbeuteten Geldes sei zur Verschleierung der Herkunft in Kryptowährungen umgewandelt worden.

Bundesweite Ermittlungen führen nach Essen

Gegen den mutmaßlichen Betrüger hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern bundesweit ermittelt. Eingebunden war auch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt, denn eines der ersten Opfer lebt in deren Zuständigkeitsbereich. Im Oktober 2020 konnte der Mann in Essen lokalisiert und mit Unterstützung nordrhein-westfälischer Polizeikräfte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Beweismittel, insbesondere Mobiltelefone, SIM-Karten und mobile Datenträger, sowie Bargeld sichergestellt. Auf Antrag der Zentralstelle Cybercrime Bayern erging gegen den dringend tatverdächtigen Mann im Anschluss zudem Haftbefehl.

Mehr als 170 Hackerangriffe

Dem 23-Jährigen wird eine Vielzahl gleichgelagerter Straftaten zur Last gelegt. Die Anklage legt dem Angeschuldigten im Zeitraum von Juli 2019 bis Oktober 2020 insgesamt über 170 derartige Taten im Bundesgebiet zur Last. Ihm wird auch die gewerbsmäßige Fälschung beweiserheblicher Daten vorgeworfen.

Zentralstelle Cybercrime Bayern sitzt in Bamberg

Seit dem 1. Januar 2015 gibt es bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern. Diese Zentralstelle ist bayernweit zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Sie ermittelt in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Spezialisten der Landes- und Bundespolizei, des Bundeskriminalamts, des Zollfahndungsdienstes und mit internationalen Partnern zum Beispiel bei Angriffen auf bedeutende Wirtschaftszweige oder bei Verfahren aus dem Bereich der organisierten Cyberkriminalität.

Auch dann, wenn bei Verfahren der Allgemeinkriminalität ein hoher Ermittlungsaufwand im Bereich der Computer- und Informationstechnik abzuarbeiten ist, werden die Staatsanwälte der Zentralstelle tätig. Die bearbeiteten Fälle sind vielfältig. Sie reichen von Hackerangriffen über Fälle des Vorkasse-Betrugs im Internet, zum Beispiel durch professionelle Fake-Shops, und Fälle von Ransomware bis hin zum Handel mit Waffen, Drogen und Falschgeld im Darknet. Dabei ist die Zentralstelle Cybercrime Bayern für herausgehobene Fälle der Wirtschaftscyberkriminalität zuständig.