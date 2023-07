Arbeitsmarkt: Immer mehr Geflüchtete sind erwerbstätig

Mehr als die Hälfte der 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen ist erwerbstätig. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, die in Nürnberg veröffentlicht wurde. Die Analysen beziehen sich auf das Jahr 2021. Im Vergleich zu 2020 ist demnach Erwerbstätigkeitsquote der Geflüchteten um zehn Prozent gestiegen. Verbesserungsbedarf gibt es laut den Studienautoren vor allem bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt.

Je länger der Aufenthalt, desto mehr Erwerbstätige

Im Hinblick auf die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit senke der hohe Anteil der später zugezogenen Geflüchteten den Durchschnitt der Beschäftigungsquoten in der Statistik, so die Studienautoren. Die Erwerbszahl der 2015 und vorher zugezogenen Geflüchteten ist höher, da bei einer kürzeren Aufenthaltsdauer die Erwerbstätigkeitsquoten zunächst geringer sind.

Ein längerer Aufenthalt in Deutschland bedeutet für Geflüchtete laut der aktuellen Studie erhebliche Fortschritte bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Nach sechs Jahren arbeiten zwei Drittel der 2016 nach Deutschland geflüchteten Menschen in Vollzeit. 70 Prozent üben eine qualifizierte Berufstätigkeit aus.

Auch der Verdienst stieg. Das mittlere Bruttomonatsgehalt bei Geflüchteten, die in Vollzeit arbeiten, erhöhte sich von 1.660 Euro in den ersten beiden Jahren nach ihrer Ankunft auf 2.037 Euro im sechsten Jahr. Das mittlere Bruttomonatsgehalt aller geflüchteten Beschäftigten stieg von rund 650 Euro auf 1.683 Euro.

Frauen im Arbeitsmarkt schlechter integriert

Die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt laufe deutlich langsamer als bei Männern, so die Studienautoren. So seien sechs Jahre nach der Ankunft 23 Prozent der Frauen und 67 Prozent der Männer erwerbstätig. Erst acht Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland steigen die Quoten der Frauen auf 39 Prozent. Gründe dafür liegen laut den Experten bei der Sorgearbeit für Kinder, insbesondere für unter Dreijährige. Ein weiterer Grund ist, dass geflüchtete Männer häufiger einen Sprach- oder Integrationskurs als Frauen besuchen und ihn früher abschließen. Außerdem spielen die Berufserfahrung und die Ausbildung im Herkunftsland eine Rolle.