Schnee und Nebel: Bergwacht rettet Bergsteiger am Untersberg

Die Bergwacht Marktschellenberg und die Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 2" haben gestern am späten Abend auf der Südostseite des Untersbergs einen 63-Jährigen aus Baden-Württemberg gerettet.

Rettung bei Dunkelheit, Schnee und Nebel

Der Mann hatte sich verstiegen und kam wegen Dunkelheit und Neuschnee nicht mehr weiter. Kurz vor 20 Uhr setzte er einen Notruf ab. Die Integrierte Rettungsleitstelle Traunstein verständigte die Bergwacht.

Hubschrauber setzte Bergretter an Hütte ab

Da die Einsatzstelle in den Wolken lag, setzte der Polizeihubschrauber vier ehrenamtliche Bergretter aus Marktschellenberg am Landeplatz an der Toni-Lenz-Hütte unterhalb des Nebels ab. Nach einer halben Stunde Fußmarsch konnten die Retter zum verstiegenen Baden-Württemberger Rufkontakt herstellen. Sie brachten ihn am Seil gesichert zurück zum Steig, gingen mit ihm zur Hütte, wo der Heli alle abholte und sicher ins Tal zurück flog. Der Einsatz war kurz vor Mitternacht beendet.