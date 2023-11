14-Jähriger baut Unfall mit geklautem Porsche

Ausgerechnet am sogenannten Teufelsgraben der Staatsstraße 2573 entdeckte die Polizei an Allerheiligen einen Porsche, der dort unter einer Leitplanke steckengeblieben war. Der Fahrer musste mit hoher Geschwindigkeit von Otterfing kommend in Richtung Holzkirchen und anschließend nach links über die Fahrbahn des Gegenverkehrs in die Leitplanke gekracht sein. Nur so war zu erklären, warum die komplette Fahrzeugfront bis zur Fahrerkabine unter der Leitplanke eingeklemmt wurde. Aber wo war er?

Augenzeuge sieht Fahrer aus Schiebedach klettern

Ein Augenzeuge konnte beobachten, dass der Fahrer des Pkw aus dem abgerissenen Schiebedach des Porsche stieg und anschließend in den Wald flüchtete. Ermittlungen ergaben schnell, dass der Porsche gestohlen worden war.

Wegen der großen Schäden am Auto gingen die Beamten von lebensbedrohlichen Verletzungen des Fahrers aus. Außerdem standen Diebstahl und eine Verkehrsunfallflucht im Raum. Also fahndete die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem flüchtigen Pkw-Fahrer, unter anderen mit Mantrailer-Hunden, der Einsatzhundertschaft aus München und einem Polizeihubschrauber.

14-Jähriger nur leicht verletzt

Schließlich wurden sie fündig: Der flüchtige Fahrzeugführer war ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach. Wie durch ein Wunder wurde er bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Porsche beträgt 20.000 Euro.

Den 14-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. "Trotz der Strafverfahren kann der Junge heute erneut seinen Geburtstag feiern", heißt es im Polizeibericht.

Staatsstraße stundenlang gesperrt

Die Staatsstraße wurde vier Stunden lang komplett gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Holzkirchen, Otterfing und Föching unterstützten den Einsatz mit 90 Mann, und auch die Straßenmeisterei Hausham war im Einsatz.