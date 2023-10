Geparktes Auto auf A9: Betrunkener Fahrer eingeschlafen

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in der Dunkelheit auf der A9 in Höhe des Kindinger Bergs bei Eichstätt auf der Überholspur angehalten und ist dann eingeschlafen. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer bei der Polizei angerufen und einen Wagen gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren war, wie die Polizei mitteilt.

Autofahrer betrunken im Auto eingeschlafen

Weitere Autofahrer meldeten der Polizei das auf der linken Fahrspur geparkte Auto. Die Polizei konnte den 39-Jährigen durch starkes Klopfen und Anleuchten aufwecken. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,3 Promille ergeben.

Der Mann war im Gesicht mit einer Platzwunde verletzt, die er nach seinen Angaben bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg erlitten hatte. Er kam in eine Klinik, wo sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Fahrbahn kurzfristig gesperrt

Die Feuerwehr sperrte kurzfristig die Fahrbahn, damit das auf der Überholspur abgestellte Auto von dort entfernt werden konnte. Der Mercedes wies laut Polizei Schrammspuren auf. Vermutlich war der Mann gegen eine Leitplanke gefahren.