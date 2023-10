Michael Adam wird wieder Bürgermeister von Bodenmais

Es ist ein fulminantes Comeback: Michael Adam von der SPD ist neuer Bürgermeister in Bodenmais. Der 38-Jährige holte am Sonntag gleich im ersten Wahlgang 66 Prozent der Stimmen gegen den Amtsinhaber und bisherigen Bürgermeister Joli Haller von der CSU, der nur 22,6 Prozent bekam.

Ex-Bürgermeister überrascht von Ergebnis

Der dritte Kandidat Robert Stiefel von den Freien Wählern erhielt 11,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der Tourismusgemeinde, die knapp 3.600 Einwohner hat, lag bei 68,7 Prozent. Haller war seit zwölf Jahren Rathauschef. Er selbst hatte auch nicht mit seinem Ausscheiden gerechnet.

Adam: Erst Rückzug, jetzt politischer Neustart

Michael Adam war schon 2008 Bürgermeister in Bodenmais: damals mit erst 23 Jahren der jüngste Rathauschef in Deutschland. Er fiel mit seinem offenen Bekenntnis zur Homosexualität deutschlandweit auf. 2011 wurde Adam Landrat im Landkreis Regen. 2017 gab er aus persönlichen Gründen und nach einigen Negativ-Schlagzeilen den Landratsposten wieder auf, zog sich aus der Politik ins Privatleben zurück, arbeitet inzwischen als Social Media Manager. Seitdem war es ruhig um Adam geworden. Jetzt kehrt er als Rathauschef seines Heimatorts in die Kommunalpolitik zurück.