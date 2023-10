Super-Wahlsonntag im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen wird am Sonntag der Landratsposten neu vergeben. Es geht um die Nachfolge von Landrätin Rita Röhrl (SPD), die in den Ruhestand wechselt. Außerdem finden im Landkreis Regen am Sonntag auch zwei Bürgermeisterwahlen statt: in der Tourismusgemeinde Bodenmais und in der Industriegemeinde Teisnach.

Landrätin Rita Röhrl dankt ab

Rita Röhrl war ab 1990 Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Teisnach und wurde 2017 Landrätin im Landkreis Regen. Röhrl feiert am Tag nach der Wahl ihren 70sten Geburtstag und wollte trotz Aufheben der Altersgrenze für Kommunalpolitiker nicht mehr erneut kandidieren.

Die Landtagswahlkandidaten für den Kreis Regen

Für ihre Nachfolge treten drei Männer und eine Frau zur Wahl an. Der 46-jährige Rechtsanwalt Ronny Raith aus Kirchberg im Wald ist Kandidat der CSU, langjähriger Gemeinde- und Kreisrat und seit 2020 auch stellvertretender Landrat.

Der 64-jährige Kreisrat und Industriemeister im Ruhestand Johann Müller aus Geiersthal ist der Kandidat der AfD. Er hatte schon 2017 als Landrat kandidiert, damals erfolglos.

Der 54-jährige Markus Koller aus Langdorf , der beruflich als Auditor klinische Forschung arbeitet, ist Kandidat der Grünen und die Zwieseler Unternehmerin und Entertainerin Gloria Gehring, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Gloria Gray, geht parteifrei über die FDP ins Rennen um den Landratsposten.

Im Landkreis Regen sind rund 64.000 Menschen wahlberechtigt. Der Landkreis hat circa 78.000 Einwohner.