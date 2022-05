Artikel mit Audio-Inhalten

Mehr Lastenräder für Niederbayern und die Oberpfalz

Lastenräder liegen im Trend. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so viele wie noch nie verkauft. Ein Programm soll jetzt in Städten Verleihsysteme für solche Lastenräder fördern - auch in Niederbayern und der Oberpfalz.