Mehr Energieeffizienz am Bau: "Langfristig Freude haben"

Sanierung von Bestandsgebäuden als Potenzial

Der Blick in die Daten zeigt: Gerade in der Sanierung von Bestandsgebäuden liegt enormes Potenzial. Experten wie Susanne Runkel, Professorin für Architektur an der Technischen Hochschule Augsburg, fordern diesbezüglich, dass bereits verbaute Materialien möglichst wieder verwendet werden. Bislang, so Runkel, liege die Quote für Sanierungen im deutschen Gebäudebestand bei unter einem Prozent. Sanieren statt neu zu bauen spare jede Menge "graue Energie" – dieser Begriff umfasst die Gesamtmenge an Energie, die für die Herstellung, den Transport und die Entsorgung von etwas notwendig ist.

Dämmstoffe: Bessere Energiebilanz als Neubau

"Was dann dazu neu dazu kommt, sind in der Regel leichte Dämmstoffe", erklärt Runkel. Diese Materialien fielen in der Energiebilanz nicht so sehr ins Gewicht wie die "Primärkonstruktion", also der Rohbau – wenn der erhalten wird.

Die richtige Dämmung sieht auch Tim Miltenberger von der Photovoltaik-Beratung am Landratsamt Augsburg als eine kostengünstige Möglichkeit, um ein Gebäude energetisch "fit zu machen": Heizungsrohre isolieren, Decken dämmen und möglicherweise alte Heizungspumpen austauschen, nennt er als mögliche Schritte.

Experte: "Beste Wärme ist die, die gar nicht benötigt wird"

"Die beste Wärme ist die, die gar nicht erst benötigt wird", so Miltenberger. Wie sich der Energieverbrauch senken lässt, das könne zum Beispiel ein maßgeschneiderter individueller "Sanierungsfahrplan" (iSFP) zeigen, der im Rahmen von förderfähigen Energieberatungen von Energieeffizienz-Experten ausgearbeitet wird. Eine Übersicht der Beratungsmöglichkeiten bietet die Deutsche Energieagentur.