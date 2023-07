Wie man den richtigen Energieberater findet

Wer für eine umweltfreundliche Heizung oder die Dämmung seines Hauses staatliche Zuschüsse bekommen will, muss zuvor die Dienste eines Energieberaters oder einer Energieberaterin in Anspruch nehmen. Die so genannten Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme des Bundes, die berechtigt sind, die entsprechenden Förderanträge zu begleiten, kann man in einer quasi amtlichen Liste im Internet per Postleitzahlensuche leicht recherchieren.

"Energieberater" mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen

Allerdings ist Energieberater nicht gleich Energieberater. Weil es sich dabei um keinen klassischen Ausbildungsberuf oder Studiengang handelt, stecken hinter diesem Titel sehr verschiedene Qualifikationen. Es handelt sich in der Regel um eine Zusatzausbildung, die auf einen vorhandenen Abschluss aufbaut, erläutert Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Oberfranken.

Hinter der Bezeichnung Energieberater kann ein Schornsteinfegermeister stecken, ein Architekt, ein Bauingenieur, ein Heizungsbauer - oder auch ein Parkettlegermeister, der die Zusatzausbildung zum Energieberater bei der Handwerkskammer gemacht hat.

Nicht jeder Energieberater kennt sich gleich gut aus

Nicht alle diese Berufsgruppen würden sich in jedem Bereich aber gleich gut auskennen, betont Ruckdeschel. Immobilienbesitzer sollten deshalb darauf achten, welche Ausbildung ein Energieberater hat - und wie die zu dem Problem passt, das gelöst werden soll. "Einem Heizungsbauer machst du bei der Heizungstechnik selbst nichts vor", so Ruckdeschel. Fragen nach der Isolierung des Hauses gehörten dagegen eher nicht zu dessen ursprünglichem Handwerk. Bei Fragen nach der richtigen Dämmung und Bauphysik seien dann Bauingenieure und Architekten von Haus aus prinzipiell besser gerüstet, "dafür bekommen die dann womöglich die aktuellsten Entwicklungen im Heizungssektor nicht mit".

Worauf man bei der Suche achten kann

Die genauen Berufsbezeichnungen der einzelnen Energieberaterinnen und Energieberater stehen direkt in der Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes. Das kann eine erste Orientierung bieten, rät Gisela Kienzle, die für die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern arbeitet. "Die meisten Energieberater haben eine Homepage, und dann sieht man die Referenzen. Und dann frage ich wie beim Handwerker einfach was haben Sie gemacht? Wie lang machen Sie das schon? Haben Sie bei mir in der Nachbarschaft mal was betreut?" So könne man sich eine Meinung darüber bilden, ob ein Energieberater der Richtige ist.

Erste Orientierung bei der Verbraucherzentrale

Das wird leichter, wenn man vorher das Angebot der Verbraucherzentrale Bayern genutzt hat. Die bietet zusammen mit den regionalen Energieagenturen überall in Bayern Energieberatungen an, die Renovierungswilligen eine erste Orientierung bieten sollen. Diese Beratungen laufen entweder per Telefon oder Videoschalte, in einem von 200 Beratungsbüros in Bayern, oder auch mit Hausbesichtigung direkt im zu sanierenden Objekt. Kostenpunkt maximal 30 Euro. Mit einer Wartezeit von rund vier Wochen auf einen solchen Beratungstermin muss man derzeit rechnen, in Südbayern etwas länger als in Franken.

Unabhängige Berater wollen nichts verkaufen

Eine solche Beratung bietet Orientierung, was an Dämmung und umweltfreundlicher Heizung mit dem eigenen Haus sinnvoll und möglich ist. Und diese Berater wollen nichts verkaufen, die Verbraucherzentrale legt nach eigenen Angaben großen Wert darauf, dass ihre Beratung unabhängig ist, so Gisela Kienzle: "Nicht irgendwie missionieren oder interessengeleitet beraten, sondern wir wollen, dass Sie in ihrer Lebenssituation, dann Route weiter entscheiden können, was Sie machen -oder eben nicht."

Beschwerden über Energieberater sind eher selten

Wer tatsächlich renovieren will, wird nach dieser Erstberatung dann jedoch noch einen weiteren Energieberater vom freien Markt brauchen, der einen Sanierungsfahrplan entwirft und mit den nötigen Bestätigungen und Anträgen für Fördergelder hilft. Sigrid Goldbrunner von der Verbraucherzentrale Bayern betont dabei: "Es ist jetzt nicht so, dass die Energieberatersuche ein Minenfeld wäre." Zwar gebe es auch hier, wie in jeder Branche, Leute die ihre Sache nicht so gut machen. Aber das sei kein generelles Problem. Beschwerden über schlechte Energieberatungen gingen bei der Verbraucherzentrale nur selten ein.