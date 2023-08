Nürnberg Volksfest: Bierdorf und Aktionstage locken Besucher

Auch wenn es regnen sollte: Mit einem Festzug startet am Abend das Volksfest. Um 18.00 Uhr ist dann offizieller Bieranstich im Festzelt Papert: Neben Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der das erste Fass anzapfen wird, werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwartet. Das Familienfest auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich läuft bis 10. September. Um 22.15 Uhr wird der erste Tag mit einem Eröffnungsfeuerwerk abgeschlossen.

Fahrgeschäfte für jeden Geschmack

Mit einer erwarteten Besucherzahl zwischen 1,5 und 2 Millionen ist das Nürnberger Volksfest das zweitgrößte in Bayern und das größte in Nordbayern. Auf die Gäste warten rund 30 Fahrgeschäfte. Als besondere Attraktion gilt dabei "Infinity", das nach Angaben des Süddeutschen Schaustellerverbandes höchste mobile Looping-Karussell der Welt. Eine weitere Attraktion neben Riesenrad, Autosscootern, "Roll over", "Top Spin Fresh" oder "Wellenflug" wird auf dem diesjährigen Volksfest sicher auch das Fahrgeschäft "Wilde Maus XXL", bei dem die Fahrgäste mit VR-Brille ein besonderes Fahrerlebnis haben sollen.

Maß für 11,50 Euro im Festzelt

Ebenfalls eine Neuheit ist das "Bierdorf". Bierliebhaber zahlen im einzigen Festzelt auf dem Fest von Wirt Christian Papert 11,50 Euro für die Maß. Allerdings gibt es keine einheitlichen Bierpreise und so kostet die Halbe zum Beispiel bei anderen Ausschänken 4,70 Euro.

Wechselnde Motto-Tage auf dem Volksfest

Die Schausteller setzen auch in diesem Jahr auf verschiedene Motto-Tage. So gibt es an diesem Wochenende und am Samstag, den 2. September, zum Beispiel Samba-Musik mit unterschiedlichen Bands. An den Volksfest-Dienstagen ist jeweils Seniorennachmittag mit Tombola im Festzelt und mittwochs finden die Familiennachmittage mit ermäßigten Preisen statt.

Themenabend der Partnerstadt Antalya

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg planen die Schausteller jedes Jahr am ersten Donnerstag des Festes ab 18 Uhr einen Motto-Abend zu einer Nürnberger Partnerstadt. Am Donnerstag, den 31. August, steht daher Antalya im Mittelpunkt, mit Gute-Laune-Musik an allen Fahrgeschäften, türkischen Köstlichkeiten, Dekoration in Landesfarben und einem passenden Rahmenprogramm mit türkischer Musik, wie die Veranstalter mitteilen.

Speed-Dating für Azubis und Kinderspaß

Azubis können bei einem Speed-Dating im Riesenrad am zweiten Freitag, 9. September, von 14 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, der IHK-Ausbildungsberatung und den Wirtschaftsjunioren mehr über ihre Berufswünsche erfahren.

Und am 3. September gibt es viele Aktionen für Kinder unter dem Motto "Sunday – Funday: Spaß mit Kind und Kegel", unter anderem mit Kinderschminken, Führungen und Kasperltheater sowie Maskottchen-Parade mit Clownsband. Weitere Motto-Abende sind "Die rosa Nacht" und "Ladies Night", die dafür sorgen sollen, dass für jeden die passende Gelegenheit für einen Volksfest-Besuch angeboten wird.

Magic Friday – Lichterzauber

Der 8. September läuft unter dem Titel "Magic Friday meets Steampunk – Zauberhaftes und Wunderbares". Dabei treffen die Besucherinnen und Besucher in den Budenstraßen auf Walk Acts und Stelzenfiguren mit LED-Beleuchtung der Künstler von "Nighttrons" und "Oakleaf" mit neuen Kostümen. Angekündigt sind auch die "Morphs", eine Akrobatik-Gruppe.

Am 1. September nachts laden die Schausteller zur "Nacht der 1000 Lichter", einem Musikfeuerwerk, und auch der Abschluss des Herbstvolksfestes am 10. September wird mit einem Feuerwerk begangen.

Das Volksfest blickt auf eine lange Geschichte zurück – die erste Ausgabe fand 1826 zu Ehren des bayerischen Königs Ludwig I. statt. Das Herbstfest empfängt seine Gäste vom 25. August bis zum 10. September.