Mann zerrt Frau ins Gebüsch – Passanten vertreiben Täter

Zu einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff kam es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in Unterhaching bei München. Betroffen war eine 19-Jährige auf dem Heimweg. Vor einer Unterführung riss ein Mann sie unvermittelt zu Boden, an dem sie kurz vorher vorbeigegangen war, als er ins Gebüsch pinkelte.

Täter flüchtet per Fahrrad

Die Frau wehrte sich heftig, der Angreifer schlug ihr ins Gesicht und zerrte sie an den Haaren ins Gebüsch. Passanten wurden auf den Überfall aufmerksam und liefen laut schreiend auf die beiden zu. Der Täter ließ daraufhin von der 19-Jährigen ab und flüchtete auf einem Fahrrad.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Hinweise. Der Gesuchte soll zwischen 50 und 70 Jahre alt sein, hatte eine kräftige Statur, war etwa 1,75 Meter groß und hellhäutig. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt, kurzer Hose und Kappe. Auffällig war ein dunkler Turnbeutel mit einem weißen Nike-Logo.