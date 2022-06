Polizei-Heli im Einsatz: 16-Jähriger schwimmt in fremdem Pool

Heiß war es die letzten Tage - so heiß, dass wer draußen war, gern Erfrischung und Abkühlung suchte. Das ging einem 16-Jährigen in Lenting (Landkreis Eichstätt) nicht anders als allen - der Jugendliche aber stieg dazu in einen fremden Pool.

Aufmerksame Nachbarn rufen die Polizei

Bei seinem Bad sei der 16-Jährige von einem Nachbarn entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur. Die alarmierten Beamten trafen im Garten auf den Teenager, der daraufhin die Flucht ergriff und sich versteckte. Sein Fahrrad ließ er zurück.

Weitere Polizeikräfte im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber, der wegen eines anderen Einsatzes zufällig in der Nähe war, machte den 16-Jährigen kurze Zeit später wieder ausfindig, er wurde den Angaben zufolge schließlich durch weitere Einsatzkräfte festgenommen. Für sein unbefugtes Baden bekam er eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ob er das Fahrrad gestohlen hatte, werde noch ermittelt, so die Polizei.