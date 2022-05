München: Passanten verhindern Vergewaltigung

Passanten haben in München am vergangenen Wochenende eine Vergewaltigung verhindert. Die Frau war am Sonntag kurz nach zwei Uhr in der Isarvorstadt auf dem Weg nach Hause. Plötzlich umklammerte sie von hinten ein Mann und hielt sie fest.

Angreifer zerrt Opfer in Hinterhof

Obwohl sich die 29-Jährige wehrte, gelang es dem Angreifer, sein Opfer in einen Hinterhof zu zerren. Hier drückte er die Frau auf den Boden und versuchte, sie zu vergewaltigen. Zwei Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin der Mann von seinem Opfer abließ und flüchten wollte.

Die Augenzeugen hielten ihn jedoch fest, bis die alarmierten Einsatzkräfte kamen und ihn abführten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-jährigen Moldawier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er war zur Tatzeit mit zwei Promille erheblich alkoholisiert. Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters kam der Mann in Untersuchungshaft.