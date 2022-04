Mann sticht Nachbarin mit Messer nieder und verletzt sie schwer

In Wiesau im Kreis Tirschenreuth hat ein möglicherweise psychisch kranker, 27 Jahre alter Mann seine Nachbarin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Täter nicht schuldfähig?

Die Tat ereignete sich bereits am Ostermontag, am Dienstag erließ der Amtsrichter einen Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlichen Täter, wie die Polizei mitteilt. Der Mann sei in einer Fachklinik untergebracht worden. Es gebe Anhaltspunkte, dass der Mann während der Tat nicht, beziehungsweise nur vermindert schuldfähig war.

Opfer versorgt ihre Wunden erst selbst

Das 33 Jahre alte Opfer war dem Bericht zufolge am Montagmittag vor dem Haus mit Autowaschen beschäftigt, als die Frau von ihrem Nachbarn angegriffen wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen am Hals. Der Angreifer habe sein Opfer daraufhin ins Haus begleitet. Die Frau habe dort selber ihre Wunden versorgt. Der Täter habe sie aber am Weggehen gehindert, berichtet die Polizei weiter.

Der 27-Jährige alarmierte dann selber per Telefon die Polizei. Als wenig später die Streifenbesatzung am Tatort eintraf, habe er sich widerstandslos festnehmen lassen.