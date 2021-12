Ausgezeichnet: Schule in Wiesau unterrichtet Selbstbewusstsein

"Das Glück stirbt im Vergleich"

Aufgebaut ist das Projekt in sechs Module, die je zwei Schulstunden vorsehen. Sie führen die Schüler an die Themen: gesunder Umgang mit Stress, Strategien zur Bewältigung von Krisensituationen und Resilienz in unsicheren Zeiten und Entspannungsmethodik heran. "Das Glück stirbt im Vergleich" ist einer der Sprüche, der Schülern in Wiesau nähergebracht werden soll. Durch das Scrollen in sozialen Medien, das ständige Bewerten und Vergleichen geht vielen Schülern heute das Bild von sich selbst, von den eigenen Stärken, dem eigenen Selbstwert verloren, sagt Anja Wriedt-Wiesend, eine Persönlichkeitstrainerin.

Kein Unterricht, sondern Austausch

In einem kleinen Gruppenraum stehen im beruflichen Schulzentrum Wiesau Sportmatten, Meditationskissen und Schreibutensilien zur Verfügung. Hier findet kein normaler Unterricht statt, sondern eher ein Austausch. Es geht hier nicht um Leistung und Bewertung, sondern um die eigenen Stärken und Schwächen. "Resilienztraining bedeutet, die Schüler widerstandsfähig zumachen gegen die Unsicherheiten und Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt", so Wriedt-Wiesend.