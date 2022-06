Mann in Nürnberg mit Messer verletzt

In der Nürnberger Innenstadt ist am Donnerstag ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 02.00 Uhr nachts mehrere Mitteilungen bei der Einsatzzentrale ein, wonach sich in der Königstraße/Ecke Luitpoldstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignen solle.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die alarmierte Polizeistreife konnte jedoch nur noch Unbeteiligte und einen wohl Tatbeteiligten an der Örtlichkeit antreffen. Der 32-Jährige wurde laut Ermittlungen im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der 0911/2112-6115 zu melden.