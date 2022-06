Ukrainer in München bewusstlos geschlagen

Ein 54-jähriger Ukrainer ist im Englischen Garten in München von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen worden. Zu dem Vorfall, über den das Münchner Polizeipräsidium am Donnerstag berichtet, kam es bereits am vergangenen Wochenende.

Attacke auf der Karl-Theodor-Wiese

Demnach soll ein unbekannter Mann am Samstag gegen 0.30 Uhr einen 54-jährigen Ukrainer im Bereich der Karl-Theodor-Wiese des Englischen Gartens angesprochen und ihn nach seiner Staatsangehörigkeit gefragt haben. Die Motivation für diese Frage konnte die Polizei nicht erklären, die Ansprache wurde aber auch von Zeugen wahrgenommen.

Angreifer war nicht allein

Der 54-Jährige, der im Landkreis Schwandorf lebt, antwortete wahrheitsgemäß, dass er Ukrainer sei. Daraufhin soll der unbekannte Fragesteller den 54-Jährigen derart ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser zu Boden ging. Dann soll der Angreifer dem Liegenden gegen den Kopf getreten haben, so dass er vorübergehend das Bewusstsein verlor. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, begleitet von anderen Personen.

Zeugen riefen Rettungsdienst

Zeugen riefen Rettungsdienst und Polizei. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die erlittenen Prellungen ambulant behandelt wurden. Die eingeleitete Fahndung nach dem Angreifer verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Beschreibung des Täters ist allerdings dürftig: Etwa 1,75 Meter groß und schlank. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.