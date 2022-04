Postbote soll Tausende Briefe unterschlagen haben

Ein Postbote soll in Mammendorf im Kreis Fürstenfeldbruck regelmäßig Päckchen und eine große Zahl Briefe unterschlagen haben. Der 38-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag auf frischer Tat ertappt. Der Mann soll den Ermittlungen zufolge seit Ende 2021 in der Postfiliale in Mammendorf Postsendungen mitgehen haben lassen.

Briefe und elektronische Geräte sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten bei dem Briefzusteller elektronische Kleingeräte und deren Verpackungen im Wert von 5.000 Euro. Außerdem wurden rund 2.000 Briefe sichergestellt.

Bei einer Qualitätskontrolle durch die Deutsche Post sei der Mann ins Visier seines Arbeitgebers geraten, hieß es. Als am Dienstag erneut eine Postsendung verschwunden war, wurde der 38-Jährige von Sicherheitsmitarbeitern der Post darauf angesprochen. Der Postbote flüchtete daraufhin.

Entwendete Briefe werden noch ausgetragen

Die hinzugerufene Polizei fand den Mann in seiner Wohnung. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks kam das verschwundene Paket zum Vorschein. Darin befand sich laut Polizei ein hochwertiges Handy.

Die in seiner Wohnung gefundenen Briefe sollen nun durch Kollegen des Mannes im Nachgang noch ausgetragen werden.