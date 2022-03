158 Jahre alter Brief aus Neuötting für 46.000 Euro versteigert

Es war ein ganz normaler Brief, den vor 158 Jahren ein Schiffsmeister aus Neuötting bekommen sollte. Weil dieser aber nach Österreich verreist war, wurde ihm der Brief nachgeschickt. Beim Entwerten des Briefes wurde aus Versehen rote statt schwarze Stempelfarbe benutzt - mit dem damaligen bayerischen Poststempel in Form eines Mühlrads.

Falsche Stempelfarbe macht Brief 46.000 Euro wert

Dadurch ist dieser falsch abgestempelte Brief zum wertvollen Sammlerstück geworden. Denn die Briefe in Neuötting wurden offenbar nur wenige Tage lang mit roter Farbe abgestempelt.

In einem Wiesbadener Auktionshaus wurde der Brief nun für 46.000 Euro versteigert. Wer so etwas sammelt, will sein Sortiment erweitern – nur wenige Sammler sehen es als Anlage an. Der Bieter bleibt allerdings unbekannt.