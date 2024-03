Lufthansa-Streik in München: Etwa 50.000 Passagiere betroffen

Erst seit den frühen Morgenstunden ist der jüngste Ausstand der Lokführer bei der Bahn zu Ende, der Zugverkehr normalisiert sich allmählich, da wird schon wieder gestreikt - im Flugverkehr: Seit vier Uhr Früh ist der Flughafen München großenteils lahmgelegt.

Zum Streik aufgerufen hat die Kabinengewerkschaft Ufo: Bis 23 Uhr soll das Kabinenpersonal im Ausstand bleiben, von Lufthansa Airlines und CityLine soll der Gewerkschaft zufolge möglichst gar keine Maschine abheben.

400 annullierte Flüge - und rund 50.000 betroffene Passagiere

Nach dem Streik am Dienstag in Frankfurt hat sich der Lufthansa-Konzern auch auf diesen Ausstand vorbereitet - und im Vorfeld schon 400 Verbindungen gestrichen. Voraussichtlich 50.000 Fluggäste müssen umplanen. Allerdings will die Lufthansa trotz des Streiks zwölf Maschinen nach Frankfurt schicken.

So sollen Münchner Passagiere wenigstens von dort ihre Reise starten können. Auch zwölf Rückflüge von Frankfurt nach München soll es geben. Die Kabinencrews dafür werden aus Personal, das sich nicht am Streik beteiligt, und aus Mitarbeitenden aus dem Management zusammengestellt.

Ufo pocht auf 15 Prozent mehr Geld

Die Gewerkschaft Ufo fordert im Kern 15 Prozent mehr Geld und ist mit den bisherigen Angeboten des Konzerns nicht zufrieden. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen die Streikenden am Vormittag durch das Airport Center zwischen den Terminals ziehen. Gegen Mittag ist dann eine Kundgebung am Lufthansa Flight Operation Center geplant – also vor dem Gebäude, in dem alle Einsätze des fliegenden Personals beginnen und enden.

Andere Fluggesellschaften sind von dem Streik heute nicht betroffen. Ihre 400 geplanten Starts und Landungen sollten also stattfinden.

Streik Nummer drei in dieser Woche - und nicht der letzte

Erst um zwei Uhr nachts an diesem Mittwoch haben die GDL-Lokführer bei der Bahn ihren Streik beendet. Und am Montag bereits hatten die Ärzte an den Unikliniken ihre Arbeit niedergelegt. Damit ist dieser Streik bei der Lufthansa also der dritte in dieser Woche.

Und Nummer vier steht auch schon an: Für den morgigen Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi die Luftsicherheitskräfte zum Streik aufgerufen. Betroffen sind voraussichtlich die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden.

Mit Informationen von dpa