Lkw-Transit im Inntal: Söder verkündet Straßensperrungen

Nach der ständigen Überlastung der Inntalgemeinden zu Zeiten der Blockabfertigung in Österreich haben Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter nun an der Ausfahrt Rohrdorf der A8 Schilder vorgestellt, die grenzüberschreitendem Lkw-Verkehr die Abfahrt von der Autobahn an Tagen mit Blockabfertigung verbieten.

Abfahrt-Verbot als "Notwehrmaßnahme"

Dies sei eine Notwehrmaßnahme zum Schutz der Menschen in den Dörfern entlang der Inntalautobahn, so Söder. Die Zustände hier mit langen Lkw-Staus seien nicht mehr hinnehmbar gewesen. Es habe viele Signale gegeben, von Bürgern und Bürgermeistern, dass man handeln müsse.

Keine Lösung auf Bundes- und europäischer Ebene

Verkehrsminister Bernreiter verwies auf viele Anstrengungen, das Problem auf Bundes- und europäischer Ebene zu lösen. Das habe leider alles bisher nichts gebracht. Deswegen werde man nun ab Montag (25.07.22) die Fahrverbote für Transit-Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen verhängen. Die entsprechenden Schilder werden möglichst nah nach den Ausfahrten von der Autobahn aufgestellt, an Stellen, die den Lkw die Rückkehr auf die Autobahnen ermöglichen.

Schilder für Transit-Verkehr stehen schon in Rohrdorf

In Rohrdorf sind die Schilder jetzt montiert, am Kreisverkehr direkt nach der Ausfahrt. An Tagen mit Blockabfertigung werden die Fahrverbote von der Polizei kontrolliert und umgesetzt. Mit Bußgeld will man anfangs noch zurückhaltend sein, so der Verkehrsminister.